مقتل 45 شخصاً بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا

ذكرت وسائل إعلام بلغارية أن 45 شخصا بينهم 12 طفلا لقوا مصرعهم عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية إثر تعرضها لحادث مروري غربي بلغاريا فجر اليوم الثلاثاء.