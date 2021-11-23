مقتل 45 شخصاً بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا
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مقتل 45 شخصاً بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا

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العرب اليوم - مقتل 45 شخصاً بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا

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صوفيا - العرب اليوم

ذكرت وسائل إعلام بلغارية أن 45 شخصا بينهم 12 طفلا لقوا مصرعهم عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية إثر تعرضها لحادث مروري غربي بلغاريا فجر اليوم الثلاثاء.

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مقتل 45 شخصاً بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا مقتل 45 شخصاً بينهم أطفال في حادث مروري مروع في بلغاريا



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