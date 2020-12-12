ترامب يقابل الخسارة بإعلان مدفوع على تويتر

رفضت المحكمة العليا، الدعوى القضائية التي أقامتها ولاية تكساس، بهدف استبعاد نتائج الانتخابات في أربع ولايات خسرها الرئيس ترامب وقالت المحكمة، إن تكساس تفتقر إلى الصفة لمتابعة القضية، وأنها لم تظهر مصلحة معترف بها قضائيًا في الطريقة التي تجري بها ولاية أخرى انتخاباتها"،"غير ذي صفة"

وكانت الدعوى القضائية في تكساس، المرفوعة مباشرة في المحكمة العليا، قد طعنت في إجراءات الانتخابات في أربع ولايات: جورجيا وميتشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن وطلبت من المحكمة منع تلك الولايات من الإدلاء بأصواتها الانتخابية لصالح بايدن وتحويل اختيار الناخبين إلى المجالس التشريعية للولايات، كان هذا سيتطلب من القضاة طرد ملايين الأصوات ولم يأت حكم المحكمة بالإجماع، ولكنها حكمت الأغلبية بأن تكساس لا يمكنها رفع الدعوى القضائية على الإطلاق. وجاء في أمر المحكمة: "طلب ولاية تكساس الإذن بتقديم شكوى مرفوضة لقلة الصفة".