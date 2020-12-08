هجوم صاروخي على قاعدة تركية في سوريا

أصيب جندي تركي، في هجوم بصاروخ على قاعدة عسكرية تركية، شمال إدلب السورية، والتي تخضع لإتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا في مارس الماضي وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة روسية شنت غارة جوية على منطقة الشيخ بحر في ريف إدلب، وذلك بالتزامن مع غارات جوية روسية في أماكن متفرقة

وافاد المرصد بأن جندي تركي أصيب، إلى جانب عنصرين من حرس القاعدة التركية في شمال إدلب، جراء استهداف القاعدة بصاروخ موجه وبعد ما يزيد على 9 أعوام من الحرب؛ لم تتوقف تركيا عن نهب آثار سوريا من خلال فتح قنوات تواصل مع المُهربين واستخدام الميليشيات التابعة لها في الحفر والتنقيب.