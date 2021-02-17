النيران تحرق قرية صينية عمرها 400 عام

التهمت النيران قرية صينية عمرها 400 عام، ولم تذر منها إلا 4 أكواخ بدائية ولم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية، بينما لا تزال أسبابه غير معروفة.ذكرت ذلك صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحريق دمر القرية التراثية، التي تنتمي إلى أقلية "الباروق" العرقية في الصين.ولفتت إلى أن القرية التي كانت تتكون من نحو 105 أكواخ تقليدية تم بناؤها من القش، لم يبق منها إلا أربعة أكواخ فقط بسبب الحريق.وتقع قرية "ونغ دينغ" التي اندلع فيها الحريق على بعد نحو 30 كيلومترا من حدود الصين مع ميانمار، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن أقلية "الباروق" العرقية تعيش في مقاطعة يونان، وأن تعدادهم الذي تم حصره عام 2000 يبلغ نحو 400 ألف شخص.وتشير الصحيفة إلى أن سكان القرية يعيشون في مباني خرسانية على بعد مئات الأمتار منها، بينما يوجد عدد قليل من الأسر في تلك الأكواخ.