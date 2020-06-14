كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»
سيئول ـ العرب اليوم

 أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن 30 إصابة من أصل 34 حالة رصدت في منطقة العاصمة سيئول، حيث يعيش نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة. وقالت إن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 12 ألفا و 85 إصابة بالفيروس، شفي منها 10 آلاف و 718 شخصا، وما يزال 1090 يخضعون للعلاج ، فيما توفي 277 آخرين.

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كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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