إعلان حالة الطوارئ 30 يوما فى النيل الأزرق إثر مواجهات قبلية خلفت أكثر من 150 قتيلا

أعلن حاكم ولاية النيل الأزرق فى السودان حالة الطوارئ الجمعة، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلى الذى أودى بحياة 150 شخصا فى يومين.

وجاء فى مرسوم أصدره أحمد العمدة بادى، أنه "يعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوما". كما كلف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وكذلك قوات الدعم السريع إلى "التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي".