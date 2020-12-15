بايدن يؤكد الانتخابات كانت نزيهة وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الانتخابات الرئاسية كانت نزيهة وعادلة، مؤكدا أنه سيكون رئيسيا لكل الأمريكيين وأشار بايدن في خطاب بمدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير، عقب تثبيت المجمع الانتخابي الأمريكي فوزه بالانتخابات الرئاسية، إلى الشعب الأمريكي يعي جيدا أن الانتخابات كانت نزيهة. وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أن الانتخابات الرئاسية شهدت أكبر نسبة مشاركة في تاريخ بلادنا، لافتا إلى أن نتيجتها أظهرت إصرار الأمريكيين على خيار الديمقراطية.

وشدد في خطابه، على أن جائحة فيروس كورونا لم تقف عائقًا أمام الديمقراطية الأمريكية، ونوه إلى أن حملة الرئيس ترامب طعنت في نتائج الانتخابات مرات عديدة بدون أي أسس قانونية وأضاف أنه على "الرئيس دونالد ترامب أن يحترم إرادة الشعب ويعترف بخسارته في الانتخابات"، موضحا أن رئيس الأمن الإلكتروني في الإدارة الحالية اعترف بنزاهة الانتخابات، مشددا على أن أمريكا ستكون قدوة للعالم في الديمقراطية حسم المجمع الانتخابي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تجاوزه النصاب المطلوب (270 صوتا) بأصوات ولاية كاليفورنيا.

ومنحت ولاية كاليفورنيا، التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي، أصواتها لبايدن، ليتجاوز رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا، ليصبح الرئيس الـ46 للبلاد وبناء على نتائج التصويت المباشر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب وعقد أعضاء المجمع الانتخابي اجتماعا افتراضيا من عواصم الولايات للإدلاء بأصواتهم في انتخاب الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس.