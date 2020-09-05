8 طائرات روسية تعترض طريق 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها دفعت بثماني طائرات مقاتلة لاعتراض ثلاث قاذفات استراتيجية أميركية من طراز "بي-52" خلال تحليقها فوق البحر الأسود وأوضحالمركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، في بيان أنأنظمة الدفاع الجوي رصدت 3 قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52H" تابعة للقوات المسلحة الجوية الأمريكية، أثناء تحليقها فوق مياهالبحر الأسود بالقرب من حدود الدولة الروسية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".