أعلن السودان، استدعاء السفير الأثيوبي لديه للاحتجاج على تصريح أدلى به الإثنين، وقال فيه إن جيش بلاده أسقط طائرة دخلت المجال الجوي الإثيوبي عبر الأجواء السودانية وعلى متنها أسلحة موجهة إلى قوات إقليم تيغراي.