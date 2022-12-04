داعش يتبنى هجوما استهدف السفير الباكستاني في كابل
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"داعش" يتبنى هجوما استهدف السفير الباكستاني في كابل

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العرب اليوم - "داعش" يتبنى هجوما استهدف السفير الباكستاني في كابل

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كابل - العرب اليوم

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي يوم السبت، مسؤوليته عن هجوم استهدف السفارة الباكستانية في كابل، ووصفته إسلام آباد بأنه "محاولة اغتيال".

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داعش يتبنى هجوما استهدف السفير الباكستاني في كابل داعش يتبنى هجوما استهدف السفير الباكستاني في كابل



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