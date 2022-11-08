القبض على 10 أشخاص لضلوعهم بحرق سيارة وإطلاق نار إثر خلافات في الاتجار بالمخدرات في السعودية

أعلن الأمن السعودي اليوم الاثنين القبض على 10 أشخاص لضلوعهم في حادث إشعال سيارة وإطلاق للنار في معرض للسيارات وأعلنت الداخلية السعودية أن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات، نتج عنه إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى".