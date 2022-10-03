زيلينسكي يعلن تحرير بلدتين في منطقة خيرسون

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده حررت بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا الصغيرتين، في منطقة خيرسون شرقي البلاد.

أشار إلى اسمي البلدتين في خطابه المسائي، أثناء توجيهه الشكر لوحدات من القوات الأوكرانية "أدت أداء متميزا على خط المواجهة" وفق تعبيره، لكن لم يتسن التحقق من صحة التقارير حتى الآن وفقا لسكاي نيوز.

• قال: "أصبحت قصة تحرير ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر تداولا في وسائل الإعلام".