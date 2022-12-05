مقتل ستة أشخاص على الأقل في انفجار غاز بمبنى سكني في سيبيريا

قتل مالا يقل عن ستة أشخاص في انفجار بمبنى سكني متعدد الطوابق في نيجنفارتوفسك بوسط سيبيريا، وفقا للسلطات الروسية.ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن سلطات الدفاع المدني الروسية قولها إن تسعة مواطنين آخرين أصيبوا، خمسة منهم حالتهم خطيرة.ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن الانفجار نتج عن تسرب من اسطوانة غاز ما تسبب في انفجارها بالطابق الثاني.وأضافت "تاس" أن جزءا من واجهة المبنى انهار بفعل قوة الانفجار.