الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

أعلنت شركة إنتش كيب لخدمات الشحن عبر حسابها على تويتر أن سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.