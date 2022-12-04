قتل قيادي في قوات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في قصف نفذته طائرة مسيرة تركية، ليل السبت، مستهدفة سيارته في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في حين تواصل الدبابات والمدفعية التركية قصفها مواقع التنظيم في ريف الرقة وأفاد مراسلنا، أن "طائرات مسيرة تركية استهدفت ليل اليوم السبت، سيارة عسكرية في قرية سنجق شيخ الواقعة على طريق عامودا- الحسكة".وعلى التوازي، يواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.في حين أشارت المصادر إلى أن الاحتلال يستهدف قرية جديدة ومخيم عين عيسى بالدبابات مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوف قوات "قسد"، وخسائر مادية في أملاك المدنيين.