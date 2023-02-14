السلطات التونسية تعتقل قياديًا في حركة النهضة ومدير إذاعة خاصة

اعتقلت الأجهزة الأمنية في تونس الإثنين، القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة "موزييك إف إم" نور الدين بوطار، وفق ما أعلنه كل من الحزب والإذاعة. وأكد المتحدث باسم "النهضة" سامي الطريقي لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "تم توقيف البحيري بعد مداهمة منزله من قوات أمنية" دون ذكر أسباب الاعتقال الذي جرى في منزله بضواحي العاصمة تونس.

بدوره، أعلنت محطة "موزييك إف إم" الإذاعية على موقعها الإلكتروني، أن فرقة أمنية قامت الإثنين "بتفتيش منزل مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وإيقافه، دون الإفصاح لعائلته عن السبب". وسبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية السبت، رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية، الذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى ناشطين سياسيين وقاضيين معزولين.