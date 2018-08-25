مقتل 18 شخصًا بحريق في مدينة هاربين الصينية

لقي 18 شخصًا مصرعهم اليوم إثر اندلاع حريق في أحد الفنادق شمال شرقي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحريق شب في ساعة مبكرة اليوم في أحد فنادق مدينة هاربين، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب الحريق، في حين لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.