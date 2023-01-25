حريق متعمد يعطل حركة النقل في أكبر محطة قطارات في باريس

تسبب حريق متعمد في تعطيل حركة النقل بمحطة "جار دو ليست" أكبر محطة قطارات في العاصمة الفرنسية باريس. و كان الحريق قد اندلع عند مركز لتوجيه القطارات قبل ساعة الذروة الصباحية ما أدى إلى توقف حركة القطارات من المحطة التي تسير قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة.

وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية بأنها ظنت في البداية أنه حادث ولكن تبين فيما بعد أنه حريق متعمد.و أكدت الشركة بأن العمليات ستظل معطلة يوم (الأربعاء) وسيغادر قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة "TGV".