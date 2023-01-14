 روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لشن هجوم كيماوي

اتهمت موسكو كييف ليل الجمعة، بالتخطيط لشن هجوم بالأسلحة الكيماوية على قوات الجيش الروسي، من دون تحديد زمان أو مكان له.ونشر حساب السفارة الروسية في بريطانيا على "توتير" لقطات لفيديو يظهر عناصر من الجيش الأوكراني "يستعدون لاستخدام أسلحة كيميائية ضد الجيش الروسي"، حسب التغريدة. وقالت السفارة معلقة على الفيديو: "يظهر مقطع فيديو نشره الجيش الأوكراني على ما يبدو أنهم يستعدون لاستخدام الأسلحة الكيماوية، ربما غاز الفوسجين المحظور من قبل الأمم المتحدة وفق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ضد الجيش الروسي".