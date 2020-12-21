الديمقراطيون والجمهوريون بالكونغرس الأمريكي يتفقون على حزمة مساعدات مالية للتخفيف من وطأة كورونا

أعلن زعيما الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي أمس الاتفاق على حزمة المساعدات المالية التي تهدف للتخفيف من وطأة جائحة كورونا، والتي تناهز قيمتها 900 مليار دولار وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل:" إنه لن يكون الشعب الأمريكي بمفرده فيما يواصل القتال ضد فيروس كورونا في موسم الإجازات الحالي، فسوف نمرر حزمة إنقاذ أخرى بأقرب وقت ممكن، المزيد من المساعدة في الطريق"​​​.

فيما أوضح زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيني هوير "يسرني أننا توصلتا لاتفاق حول حزمة إنقاذ من كوفيد-19 وقانون شامل، والذي أتوقع أن نمرره غدا ونرسله لمجلس الشيوخ"، مضيفا "من أجل منح وقت لتجهيز مشروع القانون للنظر فيه، سينعقد مجلس النواب في السادسة والنصف مساء للنظر في التخصيص ليوم واحد".