تونس تعلن إحباط 20 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية

أعلنت السلطات التونسية عن إحباط 20 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان أن الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل الوسط والشمال تمكنت من إحباط 20 عملية هجرة غير شرعية بسواحل مرجع النظر.

وأضاف أن الوحدات العائمة ضبطت 582 مجتازًا من بينهم 494 شخصًا من جنسيات جنوب الصحراء والبقية تونسيين وجاري التحري معهم.