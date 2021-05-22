أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم السبت 22 مايو / أيار 2021

- وزارةالصحة في غزة: ارتفاع عدد الإصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال على غزة إلى 248 شهيدا من بينهم 66 طفلا و39 إمرأة و17 مسنا و 1948 إصابة

- الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال في #الضفة_الغربية و #القدس اليوم إلى 97 إصابة

- مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشبان محمد وإيهاب وتامر وأحمد الباسطي بعد مهاجمة المقدسيين في باب الساهرة

- عملية اعتقال وحشية من قبل قوات الاحتلال لأربعة فتية من شرقي القدس بزعم حيازتهم لزجاجات حارقة

- مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان في حي رأس العامود جنوب المسجد الأقصى.