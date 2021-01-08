تقارير تؤكد أن بومبيو ومنوشين بحثا تفعيل المادة 25 لعزل ترامب
آخر تحديث GMT04:20:16
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

تقارير تؤكد أن بومبيو ومنوشين بحثا تفعيل المادة 25 لعزل ترامب

العرب اليوم -

العرب اليوم - تقارير تؤكد أن بومبيو ومنوشين بحثا تفعيل المادة 25 لعزل ترامب

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

في الوقت الذي وقف فيه الرئيس دونالد ترامب مكتوف الأيدي أمام المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، بحث اثنان على الأقل من كبار المسؤولين في إدارته ومن أقرب حلفائه مع موظفيهم إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يقضي بعزل الرئيس،وفقا لوسائل إعلام أميركية.وبحسب شبكة سي إن بي سي نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، فقد أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين محادثات غير رسمية حول ملامح تفعيل التعديل الخامس والعشرين، الذي يمكن من خلاله البدء في إجراءات عزل ترامب.إلا أن تفعيل المادة تلك – بحسب سي إن بي سي - تشوبها تعقيدات عدة، من بينها أن العملية يمكن أن تستغرق نحو أسبوع، مما يعني أنه لن يكون لها الأثر المباشر خاصة وأنه لم يتبق لترامب سوى أقل من أسبوعين في السلطة.وتتمثل المشكلة الأخرى فيما إذا كان بوسع وزراء ثلاثة يتولون منصبهم بالوكالة التصويت حول تفعيل المادة من دون موافقة مجلس الشيوخ.

أما المعضلة الثالثة فتكمن في المخاوف التي يمكن أن تذكيها تلك الخطوة في تأجيج التوترات في قاعدة ترامب الشعبية، مما سيجعله بطلا لليمين المتطرف، وبالتالي ستنعكس الخطوة بشكل سلبي على المدى البعيد.ونقلت سي إن بي سي عن مسؤول كبير سابق في الإدارة الاميركية، على اطلاع على المناقشات، القول إن "الخطة العريضة الآن هي ترك الوقت حتى ينفد". مضيفا: "سيكون هناك حساب لهذا الرئيس لكن ذلك لا يحتاج إلى أن يتم إنهاؤه خلال الأيام الـ13 المقبلة".ورفض منوشين، الذي يقوم بزيارة خارجية، التعليق على هذا الأمر، كما نفى مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن تكون هذه المحادثات قد جرت.وقال مسؤول كبير حالي في الإدارة الأميركية إن بومبيو ربما كان يرغب في جمع المعلومات استعدادا لبحث تفعيل المادة 25 مع الوزراء، حتى لو لم يكن هو على استعداد لأن يكون رأس الحربة في عزل ترامب.وقال هذا المسؤول لشبكة سي إن بي سي إن "القسم الأول الذي أداه الوزير كان في ويست بوينت وكان هذا القسم يخص الوفاء بالدستور".

وأشارت سي إن بي سي إلى أن المحادثات الاستكشافية بين الوزراء وموظفيهم، لم تفض إلى القيام بتلك الخطوة بشكل رسمي لتفعيل المادة 25. بينما أكد وزراء آخرون إلى أنه لم يتم الاتصال بهم بشأن اجتماعات محتملة لمناقشة هذه المسألة.وفي تصريح له، قال وزير الزراعة سونى بيردو للصحفيين "لم أجر أي اتصال مع أي أعضاء في الحكومة حول هذ الأمر، ولا أتوقع أن يكون هناك أي اتصال بهذا الشأن ". مضيفا "أنا على علم بأن البعض قدموا استقالاتهم وهذا أمر خاص بهم ".يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع عدد المسؤولين الذين قدموا استقالاتهم من إدارة ترامب، آخرهم وزيرة التعليم الأميركية بيتسي ديفوس إضافة إلى نائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر وكبير الاقتصاديين بالبيت الأبيض تايلر جود سبيد.وقال ميك مولفاني، كبير موظفي البيت الأبيض السابق الذي يشغل الآن منصب المبعوث الخاص إلى أيرلندا الشمالية، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي إنه لا يستطيع تحمل الاستمرار في الخدمة، حتى في منصب دبلوماسي بدوام جزئي.

إلا أن مسؤولين آخرين فضلوا البقاء في إدارة ترامب – ولو مؤقتاً – في محاولة لضمان انتقال سلس للسلطة إلى الإدارة المقبلة بزعامة جو بايدن.وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأميركية إن كريس ليدل، نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون تنسيق السياسات، قرر البقاء في منصبه؛ والمناطة بمهامه عملية انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة.كما أعلنت وزيرة النقل إلين تشاو استقالتها من منصبها بدءا من يوم الاثنين المقبل، مشيرة في خطاب استقالتها إلى أنها "منزعجة للغاية" من تصرفات مناصري الرئيس وقال مصدر مطلع إن الوزيرة كان لديها اجتماع مقرر مع فريق الوزير المكلف بيت بوتيجيغ ولم ترغب في أي يتولى الاجتماع مسؤولؤن آخرون، بحسب سي إن بي سي.

قد يهمك ايضا:

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تقارير تؤكد أن بومبيو ومنوشين بحثا تفعيل المادة 25 لعزل ترامب تقارير تؤكد أن بومبيو ومنوشين بحثا تفعيل المادة 25 لعزل ترامب



أخبار ذات صلة

GMT 04:13 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

إندونيسيا تفرج عن رجل دين متشدد على صلة بتفجيرات بالي
العرب اليوم - إندونيسيا تفرج عن رجل دين متشدد على صلة بتفجيرات بالي

GMT 04:02 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

مصادر أميركية تكشف عن استقالة 4 من كبار مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض على خلفية اقتحام متظاهرين للكونغرس
العرب اليوم - مصادر أميركية تكشف عن استقالة 4 من كبار مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض على خلفية اقتحام متظاهرين للكونغرس

GMT 02:59 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

الصين تتوعد الولايات المتحدة الأميركية بسبب تايوان
العرب اليوم - الصين تتوعد الولايات المتحدة الأميركية بسبب تايوان

GMT 00:56 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

وول ستريت غورنال تطالب الرئيس ترامب بالاستقالة وتحمله مسؤولية اقتحام الكونغرس
العرب اليوم - وول ستريت غورنال تطالب الرئيس ترامب بالاستقالة وتحمله مسؤولية اقتحام الكونغرس

GMT 00:53 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

ترامب يغرد من جديد على تويتر ويؤكد أن المتظاهرون الذين تسللوا إلى الكابيتول أفسدوا الديمقراطية
العرب اليوم - ترامب يغرد من جديد على تويتر ويؤكد أن المتظاهرون الذين تسللوا إلى الكابيتول أفسدوا الديمقراطية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

كايلي جينر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بعد احتفالها بالعام الجديد 2021

واشنطن - العرب اليوم

خطفت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر الأنظار بإطلالة جريئة بعد انتهاء عطلة الكريسماس والعام الميلادى الجديد 2021 التى قضتها فى أسبن مع ابنتها ستورمي إلى جانب والدتها كريس وشقيقتها الكبرى كيندال جينر.وشاركت كايلي جينر البالغة من العمر 23 عاما جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورا جديدة لها بعد عودتها إلى لوس أنجلوس، لاقت تفاعلا كبيرا بين معجبيها على منصات السوشيال ميديا.   وارتدت مصممة الأزياء الشهيرة كايلي جينر، سترة صوفية وشورت قصير مطابق متناسق مع ملابسها، حيث بدت سعيدة بالعودة إلى قصرها فى هولمبي هيلز، حيث حرصت على التقاط عددًا من الصور في غرفة المعيشة.وفي وقت سابق، تعرضت المليارديرة الشهيرة كايلي جينر إلى موقف محرج مؤخرا حينما كانت تحتفل بالعام الجديد مع شقيقتها كيندال ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:14 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

طرق ارتداء موضة البناطيل الفضفاضة بأساليب متجددة في ربيع 2021
العرب اليوم - طرق ارتداء موضة البناطيل الفضفاضة بأساليب متجددة في ربيع 2021

GMT 03:23 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

جولة على أشهر معالم ساو باولو الهندسية السياحية
العرب اليوم - جولة على أشهر معالم ساو باولو الهندسية السياحية

GMT 03:33 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

4 نصائح في الديكور للتغلب على أجواء الكآبة الشتوية
العرب اليوم - 4 نصائح في الديكور للتغلب على أجواء الكآبة الشتوية

GMT 00:27 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

بايدن يؤكّد أن ما يجري هو اعتداء على الديمقراطية الأميركية
العرب اليوم - بايدن يؤكّد أن ما يجري هو اعتداء على الديمقراطية الأميركية

GMT 03:19 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

الموت يخطف الاعلامي اللبناني جورج بشير
العرب اليوم - الموت يخطف الاعلامي اللبناني جورج بشير

GMT 04:06 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

طرق تنسيق القميص الطويل على شكل فستان لإطلالة أنيقة وشبابية
العرب اليوم - طرق تنسيق القميص الطويل على شكل فستان لإطلالة أنيقة وشبابية

GMT 03:01 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

10 فنادق سياحية في نيروبي كينيا موصى بزيارتها تعرف عليها
العرب اليوم - 10 فنادق سياحية في نيروبي كينيا موصى بزيارتها تعرف عليها

GMT 04:09 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

أفكار مميزة لـ"ديكورات" ركن المرأة المنزلي تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار مميزة لـ"ديكورات" ركن المرأة المنزلي تعرفي عليها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 16:51 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

الصين تُصدِّر أكبر دفعة من سيارات "هونغتشي" إلى المملكة العربية السعودية
العرب اليوم - الصين تُصدِّر أكبر دفعة من سيارات "هونغتشي" إلى المملكة العربية السعودية

GMT 01:58 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

بدء سريان سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي الأحد
العرب اليوم - بدء سريان سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي الأحد

GMT 12:32 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

أدوات أمنية جديدة من "فيسبوك" لمستخدميها في 2021
العرب اليوم - أدوات أمنية جديدة من "فيسبوك" لمستخدميها في 2021

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 03:23 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

السعودية تعلن عن 4 اكتشافات نفط وغاز جديدة
العرب اليوم - السعودية تعلن عن 4 اكتشافات نفط وغاز جديدة

GMT 16:26 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

اليابان تكشف عن واحدة من أفضل سياراتها
العرب اليوم - اليابان تكشف عن واحدة من أفضل سياراتها

GMT 11:56 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

"فيسبوك" تتّهم أشخاصًا مرتبطين بالجيش الفرنسي بإدارة عملية تأثير على الإنترنت
العرب اليوم - "فيسبوك" تتّهم أشخاصًا مرتبطين بالجيش الفرنسي بإدارة عملية تأثير على الإنترنت

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 05:19 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

إطارات "الكاربون فايبر" تثبت جدارتها في السيارات الفارهة
العرب اليوم - إطارات "الكاربون فايبر" تثبت جدارتها في السيارات الفارهة

GMT 03:01 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

فساتين الترتر اللامع بأسلوب الأميرات والملكات هي الأجمل
العرب اليوم - فساتين الترتر اللامع بأسلوب الأميرات والملكات هي الأجمل

GMT 02:48 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 800 عام
العرب اليوم - الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 800 عام

GMT 04:27 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

اخترنا لك موديلات تنورة جلد موضة شتاء 2021
العرب اليوم - اخترنا لك موديلات تنورة جلد موضة شتاء 2021

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 04:40 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

علماء الفلك يكتشفون إشارة لاسلكية من كوكب خارجي
العرب اليوم - علماء الفلك يكتشفون إشارة لاسلكية من كوكب خارجي

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 19:06 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

العالم على موعد مع حدث فلكي نادر لم يحدث منذ عام
العرب اليوم - العالم على موعد مع حدث فلكي نادر لم يحدث منذ عام

GMT 02:45 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

مقارنة تكشف الأجدر بين هيونداي فيلوستر وفولكسفاغن غولف
العرب اليوم - مقارنة تكشف الأجدر بين هيونداي فيلوستر وفولكسفاغن غولف
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab