مجهولون يفجرون قنبلة بحاجز للجيش الحر على طرق عفرين-اعزاز
GMT 05:24 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسقتلى وجرحى من قوات الحزام الأمني بهجوم لمسلحين على حاجز أمني في منطقة المحصامة بمديرية ،أحور، في محافظة ابين جنوب اليمن
GMT 04:10 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسإيران تعتقل "عشرات الجواسيس" بالحكومة بسبب ازدواج الجنسية
GMT 04:09 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسقوات الاحتلال تقتحم قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية
GMT 04:09 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسجيش الاحتلال تقتحم بلدة عزّون شرق مدينة قلقيلية
GMT 04:06 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسالجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في "الشريجة" و"الراهدة
ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
أرسل تعليقك