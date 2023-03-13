فقدان 30 شخصًا بعد حادث لقارب مهاجرين في البحر المتوسط

أفادت تقارير إعلامية بأن 30 شخصًا أصبحوا في عداد المفقودين بعدما تعرض قارب يقل مهاجرين لحادث في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن خفر السواحل الإيطالية قولهم إن القارب كان يحمل 47 شخصا وكان في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية منذ السبت.وأوضح التقرير أنه تم إنقاذ 17 شخصا، مضيفا أن عملية الانقاذ التي يقوم بها خفر السواحل كانت خارج منطقة المسؤولية الإيطالية.

وكان مشروع الإنقاذ "آلارم فون" قد ذكر في وقت سابق أن القارب الذي كان يقل المهاجرين جرفته مياه البحر. وكان الركاب في حالة من التعب والذعر.