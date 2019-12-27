اليابان تعلن إرسال سفينة حربية وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها
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اليابان تعلن إرسال سفينة حربية وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها

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العرب اليوم - اليابان تعلن إرسال سفينة حربية وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها

اليابان تعلن إرسال سفينة حربية وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط
طوكيو - العرب اليوم

قالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية إن مجلس الوزراء الياباني وافق اليوم الجمعة على خطة لإرسال سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط.

وسترسل اليابان بموجب الخطة مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية (بي-3سي) لجمع المعلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة، في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.


وفي حال وجود أي طارئ، سيسمح وزير الدفاع الياباني للقوات باستخدام أسلحة للدفاع عن السفن المعرضة للخطر.

وبينت الوثيقة أن من المنتظر أن تغطي العملية المزمعة المياه الدولية في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن وليس مضيق هرمز.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الحكومة اليابانية تستهدف بدء تشغيل طائرتي الدورية الشهر المقبل، في حين ستبدأ المدمرة أنشطتها بالمنطقة في فبراير شباط على الأرجح.

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اليابان تعلن إرسال سفينة حربية وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها اليابان تعلن إرسال سفينة حربية وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها



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