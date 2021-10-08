مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في العراق أمام الناخبين العسكريين والسجناء في التصويت الخاص

تنطلق صباح اليوم الجمعة في العراق، عمليات التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد القادم، وفقاً لما أعلنه الناطق العام باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول.

رسول أوضح في بيان له أن "عملية تنقل وذهاب منتسبي القوات الأمنية إلى مراكز التصويت ستكون على شكل دفعات، كما أكد أن القوات المسلحة خططت لتأمين الانتخابات في المناطق التي وصفها بـ"الرخوة" ومواقع "الصراع" من خلال توجيه القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بتأمين تلك المناطق.