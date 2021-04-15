الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية
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الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية

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العرب اليوم - الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية

صواريخ بالستية
الرياض ـ العرب اليوم

 أعلن "أنصار الله" الحوثيون استهداف "أرامكو" ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية وطائرة مسيرة، فيما أكد التحالف العربي اعتراض 4 طائرات مسيرة و5 صواريخ بالستية وأفادت وكالة "واس"، اليوم الخميس، بأن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (جيزان) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي،وأوضح العميد المالكي إن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين".

وأضاف المالكي أن محاولات الحوثيين "عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب" وأكد العميد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: RT + واس

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الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية



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