أميركا تفرض قيودا على الدخول ضد 43 مسؤول بيلاروسي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده فرضت قيوداً على دخول البلد ضد 43 مسؤول بيلاروسي، بتهمة تقويض الديمقراطية.وكتب بلينكن في بيان: "اليوم قامت الولايات المتحدة بإجراءات وفقاً للإعلان الرئاسي 8015، وفرضت قيود على تأشيرات الدخول ضد 43 مسؤول في بيلاروسيا، الذين يتحملون المسؤولية عن تقويض الديمقراطية البيلاروسية. بذلك يحظر هؤلاء الأشخاص من دخول الولايات المتحدة".ويذكر أن مجلس النواب الأميركي وافق على قانون يمكن للرئيس بموجبه منع أعضاء لجنة الانتخابات البيلاروسية والمسؤولين المتورطين في الضغط على وسائل الإعلام من دخول الولايات المتحدة.

وبحسب الوثيقة، يستطيع الرئيس حظر دخول أراضي الولايات المتحدة لأي مواطن أجنبي يعد عضواً في لجنة الانتخابات البيلاروسية، أو مسؤولاً متورطاً في الضغط على وسائل الإعلام المستقلة، مواطناً روسيا مشاركاً في الضغط على وسائل الإعلام أو متورطاً في انتهاك حقوق الإنسان في بيلاروسيا.وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أب/أغسطس الماضي، وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات، واعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.