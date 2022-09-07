واشنطن تعلن مسبقاً عن تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات تجنباً لأي تصعيد مع روسيا

أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستجري اليوم الأربعاء تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في إنذار مسبق غير معهود من جانب واشنطن، ويهدف إلى تجنّب أيّ تصعيد للتوتّر مع روسيا في خضمّ الحرب الدائرة في أوكرانيا.