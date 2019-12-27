تحطم طائرة ركاب تقل 100 شخصا في كازاخستان



أفادت وكالة "ريا نوفيستي" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرة ركاب تقل 100 شخصًا تحطمت خلال قيامها برحلة من مدينة ألماتي إلى مدينة نور سلطان في كازاخستان.

وقالت الوكالة إن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود ناجين إثر تحطم الطائرة، دون أن تكشف عن أسباب الحادث.