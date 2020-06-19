عزل العاصمة الصينية عن باقي البلاد وتسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الجمعة تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي دخلت فيه مزيد من إجراءات عزل بكين عن باقي البلاد حيز التنفيذ، حيث ضرب تفش جديد أكبر سوق زراعية بالعاصمة وأصاب 183 شخصًا الأسبوع الماضي وتم اليوم الجمعة تعليق عمل جميع خطوط الحافلات بين المقاطعات والتي تربط بكين بباقي البلاد.

كما تم إلغاء المئات من الرحلات الجوية من مطارات بكين الدولية، مع حظر السفر غير الضروري كما أنه اصبح من المطلوب إثبات سلبية نتائج الفحوصات الأخيرة المتعلقة بالحمض النووي من أجل مغادرة العاصمة وتم تعليق الدراسة في جميع أنحاء المدينة في وقت سابق، ووجهت أوامر لكل حي بتنفيذ أنظمة "إدارة مغلقة" تشرف على تحركات السكان وتسيطر عليها.