نجيب ميقاتي يدعو إلى تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، الأمم المتحدة إلى تكثيف التحرك الدولى لمؤازرة لبنان فى هذه المرحلة الصعبة التى يعيشها، مشددا على ضرورة أن تتطرق الجلسة التى سيعقدها مجلس الأمن فى السابع عشر من الشهر الجارى إلى هذا الوضع تحديدا.جاء ذلك خلال لقاء ميقاتى اليوم الخميس، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور مسؤولة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة ايلينا فالينيت.وعقب اللقاء، قالت فرونتسكا، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من الشهر الجاري بشأن تطبيق القرار 1701، مؤكدة أنها بحثت مع ميقاتي الاقتراحات الممكنة لضمها إلى التقرير الذي سترفعه الى مجلس الأمن في نيويورك بشأن سير تطبيق القرار وسبل دعم لبنان.