خوف أوكراني من شن روسيا هجومًا كبيرًا على زابورويجيا

حذر مسؤول عسكري أوكراني، من إمكانية شن القوات الروسية هجومًا كبيرًا على قوات أوكرانيا وذلك في ناحية زابورويجيا، مشيرًا إلى إن المعارك مازالت محتدمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتوقع أن تكثف القوات الروسية هجماتها باتجاه محور زابوريجيا.