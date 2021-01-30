طائرات حربية صينية تثير غضب واشنطن وترقب لرد أميركي

أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أن طائرات عسكرية صينية كانت قد حلقت فوق بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي لم تشكل أي تهديد "في أي وقت" لمجموعة حاملات طائرات أميركية بالمنطقة، لكنه وصفها بأنها كانت مثالا لزعزعة الاستقرار ونهج بكين العدائي.وذكرت قيادة المحيط الهادي بالجيش الأميركي في بيان أن "مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت الهجومية راقبت عن كثب نشاط سلاحي البحرية والجو لجيش التحرير الشعبي ولم يشكلا أي تهديد في أي وقت لسفن وطائرات وبحارة البحرية الأميركية".وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، إن الطائرات الصينية ظلت على مسافة من السفن البحرية الأميركية لم تقل عن 250 ميلا بحريا.وتزعم الصين أحقيتها في كل مساحة بحر الصين الجنوبي تقريبا وأقامت قواعد عسكرية في جزر صناعية بالبحر الغني بموارد الطاقة.لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضا بأحقيتها في أجزاء من البحر.