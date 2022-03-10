الإمارات تساهم بــ 85 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في القرن الإفريقي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن مساهمتها بمبلغ 85 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية في منطقة القرن الإفريقي. جاء الإعلان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، خلال الإحاطة التي قدمها وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس بشأن الجفاف في القرن الإفريقي، وأنه سيتم دفع المساهمة إلى عدد من الوكالات، وبالتنسيق مع "صندوق الإغاثة لمواجهة المجاعة"، ويشمل ذلك "برنامج الأغذية العالمي" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف"، و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وقال وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، إن دولة الإمارات تولي أهمية بالغة لضمان استقرار منطقة القرن الإفريقي، حيث أدت تداعيات تغير المناخ في المنطقة إلى تفاقم الوضع الإنساني لذا، فإن مساهمة دولة الإمارات ستضمن جاهزية الوكالات الإنسانية لدعم الأقاليم التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة.