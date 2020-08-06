استراليا تطلق إستراتيجية الأمن السيبراني للعام 2020م

اعلنت وزارة الامن الداخلي الاسترالي في بيان صادر على موقعها الالكتروني الرسمي ان الحكومة الفيدرالية الأسترالية أصدرت اليوم الخميس "إستراتيجية الأمن السيبراني الأسترالية للعام 2020م" وقال البيان "الاستراتيجية ستستثمر ما يصل الى 1.67 مليار دولار استرالي على مدى 10 سنوات لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في إنشاء عالم أكثر أمانًا عبر الإنترنت لأستراليا وأعمالنا وخدماتنا الأساسية واضاف البيان "الإستراتيجية تتضمن مجموعة واسعة من المبادرات - من مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى حماية البنية التحتية الحيوية ودعم الشركات الصغيرة".