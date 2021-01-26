طائرات تجسس روسية تخترق أجواء منطقة ألاسكا الدفاعية

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لشمال أميركا - نوراد في البنتاغون، أنه وفِي تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، قامت طائرتا استطلاع روسيتان من طراز "توبوليڤ-142" بدخول أجواء المنطقة الدفاعية لولاية ألاسكا.وأضاف بيان القيادة أنه تم التعرف على الطائرتين ورصدهما قبل عودتهما إلى الأجواء الدولية.