مجلس الأمن يرحب بنتائج الانتخابات الرئاسية في مالي

رحب مجلس الأمن الدولي بنشر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مالي، مهنئين الشعب والحكومة على إجرائها السلمي بشكل عام.
وأثنى أعضاء المجلس، في بيان صحفي اليوم، على الممثل الخاص للأمين العام في مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك، لمساعيه طوال العملية الانتخابية، والتنسيق مع ممثلي المجتمع الدولي في باماكو.
وأشاد الأعضاء بالدعم الذي أظهره المجتمع الدولي، من خلال جميع بعثات مراقبة الانتخابات، بما في ذلك بعثات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، على المساهمات الإيجابية في العملية الانتخابية، وكذلك على بعثة الأمم المتحدة لتقديم الخدمات التقنية والمساعدة اللوجيستية والأمنية لحكومة مالي خلال العملية الانتخابية.
ودعا مجلس الأمن جميع الماليين إلى توحيد جهودهم والعمل معا لتعزيز السلام المستدام ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه البلاد، معربين عن عزمهم على مواصلة العمل مع شعب وحكومة مالي دعما للسلم والأمن الشاملين والدائمين في جميع أنحاء البلاد.
GMT 04:18 2018 السبت ,25 آب / أغسطسمقتل 18 شخصًا بحريق في مدينة هاربين الصينية
GMT 12:07 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسمجلس النواب الليبي يُدين الهجوم الإرهابي على بوابة وادي كعام
GMT 11:02 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسإصابة طفل بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المندلعة في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية
GMT 09:40 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسوزير الخارجية الروسي يصرح أن مسلحو "جبهة النصرة" يحاولون السيطرة على مدينة إدلب
GMT 09:35 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأوغلو يؤكد أن بعض الدول قلقة من زيادة التعاون بين تركيا وروسيا
ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
أرسل تعليقك