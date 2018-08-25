مجلس الأمن يرحب بنتائج الانتخابات الرئاسية في مالي

رحب مجلس الأمن الدولي بنشر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مالي، مهنئين الشعب والحكومة على إجرائها السلمي بشكل عام.

وأثنى أعضاء المجلس، في بيان صحفي اليوم، على الممثل الخاص للأمين العام في مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك، لمساعيه طوال العملية الانتخابية، والتنسيق مع ممثلي المجتمع الدولي في باماكو.

وأشاد الأعضاء بالدعم الذي أظهره المجتمع الدولي، من خلال جميع بعثات مراقبة الانتخابات، بما في ذلك بعثات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، على المساهمات الإيجابية في العملية الانتخابية، وكذلك على بعثة الأمم المتحدة لتقديم الخدمات التقنية والمساعدة اللوجيستية والأمنية لحكومة مالي خلال العملية الانتخابية.

ودعا مجلس الأمن جميع الماليين إلى توحيد جهودهم والعمل معا لتعزيز السلام المستدام ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه البلاد، معربين عن عزمهم على مواصلة العمل مع شعب وحكومة مالي دعما للسلم والأمن الشاملين والدائمين في جميع أنحاء البلاد.