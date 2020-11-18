غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية سورية وفيلق القدس
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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية سورية وفيلق القدس

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العرب اليوم - غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية سورية وفيلق القدس

غارات إسرائيلية
القدس_العرب اليوم

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر في هجوم إسرائيلي على سورية اليوم الأربعاء.وقالت سانا على حسابها على تويتر أن الهجوم الجوي بدأ حوالي الساعة 3,11 فجر الأربعاء من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط الدفاعات الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ.وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ فجر الأربعاء غارات جوية على أهداف عسكرية سورية وإيرانية في سوريا ردّاً على عبوات ناسفة زرعتها قرب شريط الفصل في الجولان السوري المحتلّ "خليّة سورية بتوجيه إيراني".

وقال الجيش في بيان على تويتر إنّ "ما فعلته إيران وسورية هو أنّهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع قرب الخط ألفا لاستهداف الجنود الإسرائيليين. ما فعلناه نحن هو أنّنا ضربنا لتوّنا أهدافاً لفيلق القدس وللجيش السوري في سوريا".ووفقاً للمتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فإن الأهداف التي ضربتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تشمل "مخازن ومقرّات قيادة ومجمّعات عسكرية بالإضافة إلى بطاريات أرض-جو".ولفت أدرعي في تغريدة على تويتر إلى أنّ القصف أتى "ردّاً على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خليّة عملت بتوجيه إيراني"، مؤكّداً أنّ إسرائيل تحمّل "النظام السوري مسؤولية أيّ عمل ينطلق من أراضيه وستواصل التحرّك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا الذي يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي".

 

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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية سورية وفيلق القدس غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية سورية وفيلق القدس



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