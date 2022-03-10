مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى. وقال شهود عيان إن المستوطنين، الذين تجاوز عددهم المئة، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات مُتتابعة من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها. ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين في مُحاولة لفرض أمر واقع، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل.