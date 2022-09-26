مسؤول روسي يقلل من التحذيرات الأميركية بشأن استخدام روسيا للأسلحة النووية

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي عن شبه جزيرة القرم سيرجي تسيكوف إن التحذيرات الأمريكية من "عواقب كارثية" لروسيا حال استخدمت الأسلحة النووية، لا يمكن لها أن تؤثر في قرارات موسكو.