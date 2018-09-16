استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص إسرائيلي في غزة

استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرًا بجروح أصيب بها، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته الشهر الماضي في مسيرات "العودة"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في بيان صحفي:" إن صهيب عبد السلام أبو كاشف (16 عامًا) استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال مسيرات العودة، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع".
ويشارك فلسطينيون منذ نهاية شهر مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في عام 1948 م، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراض فلسطينية محتلة. ويعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قمع تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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