استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص إسرائيلي في غزة

استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرًا بجروح أصيب بها، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته الشهر الماضي في مسيرات "العودة"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في بيان صحفي:" إن صهيب عبد السلام أبو كاشف (16 عامًا) استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال مسيرات العودة، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع".

ويشارك فلسطينيون منذ نهاية شهر مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في عام 1948 م، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراض فلسطينية محتلة. ويعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قمع تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح.