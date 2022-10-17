اغتيال الدبلوماسي السابق والسياسي اليمني اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي

قُتل الدبلوماسي السابق والسياسي اليمني البارز اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي، برصاص أحد المسلحين مساء الأحد في منزله بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وذكرت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن شخصاً يدعى حكم فتحي الأسودي أطلق وابلاً من الرصاص على درهم نعمان، أثناء ما كان في جلسة مع بعض أصدقائه في مجلسه الواقع بفناء منزله بمنطقة حدة، وسط صنعاء، وأرداه قتيلاً في الحال.