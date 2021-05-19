أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 19 مايو / أيار 2021

وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد سقوط 4 شهداء برصاص الاحتلال و202 إصابة غالبيتها بالرصاص الحي في مواجهات الثلاثاء بمدن الضفة الغربية

قوة من المستعربين أطلقت النار على شاب في منطقة ضاحية البلدية في الخليل وبعدها اقتحمت أعداد كبيرة من الجنود المنطقة وتمنع سيارة إسعاف من الوصول للشاب

قوات الاحتلال تواصل منع سيارة إسعاف من الوصول لمكان إصابة شاب اطلق عليه مستعربين النار في منطقة ضاحية البلدية في الخليل

شبان يرفعون علم فلسطين على برج عسكري لقوات الاحتلال في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة

كتائب القسام تعلن أنها توجه الآن ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية رداً على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة.

القواعد التي استهدفها القسام هي حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون

الصحة في غزة تعلن عن سقوط شهــ ـيدة و 8 إصابات بجراح مختلفة في الاستهداف المركز على مدينة خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة حتى اللحظة

الإعلام العبري يعلن سقوط صاروخ أطلق من غزة على شارع رئيسي بين أسدود وتل أبيب

وسائل إعلام عبرية تؤكد فشل الاحتلال الإسرائيلي في إغتيال القائد العسكري لحماس محمد الضيف. وحسب المصادر نفسها فإن الإحتلال الإسرائيلي قد قام الاحتلال الإسرائيلي بمحاولتين فاشلتين لاغتيال القائد العسكري لحماس الاسبوع الماضي.

شبان يرفعون علم فلسطين فوق برج عسكري لقوات الاحتلال بعد مواجهات عنيفة عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

طائرات الاحتلال تستهدف أرضا زراعية في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

غارات إسرائيلية على موقع الإدارة المدنية شرق جباليا

طائرات الاحتلال الحربية تدمر منزلا من طابقين قرب دوار الكويت بحي الزيتون ولا إصابات

طائرات الاحتلال تقصف هدفا قرب شارع السكة في المغازي وسط قطاع غزة

اندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء في بيت لاهيا جراء القنابل الدخانية التي يطلقها الاحتلال

إعلام العدو يتحدث عن إطلاق النار صوب شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة آدم شمال القدس المحتلة

سرايا القدس تقول لقيادة العدو المجرم "قدراتنا وإمكاناتنا بخير ولدينا مزيد وهذه صورة مصغرة جداً من إعدادٍ كبير أعددناه لمواجهتكم لشهور".

مصادر طبية فلسطينية تؤكد سقوط شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية على شـقة سـكـنـية وسط مـديـنة غـزة

تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من قطاع #غزة

الإعلام العبري يؤكد محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة "آدم" شمال شرق القدس . وذكرت مصادر إسرائيلية أن الاحتلال أطلق النار صوب شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "آدم" شمال شرق القدس المحتلة.

طائرات الاحتلال تقصف هدفا في شارع السكة بمخيم المغازي

قال الأمين العام للأمم المتحدة: "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "أدعو المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة".

المقدسي إسماعيل حلبيه يرزق بطفل ويسميه "سيـــف القدس"

طائرات الاستطلاع الحربية تقصف بصاروخين محيط أبراج المخابرات غرب غزة

طائرات الاحتلال تقصف بركس في محيط جبل الريس شرق حي التفاح

غارة اسرائيلية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة

شهيدان وإصابتان في استهداف شقة سكنية قرب شارع الشهداء في غزة

قصف مبنى الجمعية الخيرية وسط رفح جنوب القطاع

شهيد و 3 إصابات احداها حرجة جدا جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية بالقرب من شارع الشهداء وسط مدينة غزة

ارتقاء شهيد ثان متأثرا بجراحه الحرجة جراء الغارة التي استهدفت شقة سكنية في محيط شارع الشهداء

طيران الاستطلاع الحربي يقصف منزل لعائلة المصري في بيت حانون شمال القطاع

الطيران الحربي يقصف مبنى الجمعية الخيرية بجوار مستشفى الكويتي غرب رفح ويدمره بشكل كامل.

شهـيد ثالث في الغارة الاسرائيلية على شقة سكنية في محيط شارع الشهـداء بحي الرمال بمدينة غزة

مصادر محلية تؤكد إعتقال قوات الاحتلال للشاب عبدالله فريد أبو الرب من بلدة #قباطية جنوب #جنين،

قبل قليل شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية على شـقة سـكـنـية وسط مـديـنة غـزة

تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من قطاع #غزة

الطيران الحربي يدمر منزلا لعائلة الأسطل في منطقة الكتيبة وسط #خانيونس

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوب #رفح

فضائية الأقصى تعلن استشهاد المذيع بصوت الأقصى يوسف أبو حسين جراء قصف منزله فجر اليوم بحي الشيخ رضوان في قطاع #غزة