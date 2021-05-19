أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 19 مايو أيار 2021
آخر تحديث GMT04:58:09
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 19 مايو / أيار 2021

العرب اليوم -

العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 19 مايو / أيار 2021

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القدس المحتلة - العرب اليوم

وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد سقوط 4 شهداء برصاص الاحتلال و202 إصابة غالبيتها بالرصاص الحي في مواجهات الثلاثاء بمدن الضفة الغربية

قوة من المستعربين أطلقت النار على شاب في منطقة ضاحية البلدية في الخليل وبعدها اقتحمت أعداد كبيرة من الجنود المنطقة وتمنع سيارة إسعاف من الوصول للشاب

قوات الاحتلال تواصل منع سيارة إسعاف من الوصول لمكان إصابة شاب اطلق عليه مستعربين النار في منطقة ضاحية البلدية في الخليل

شبان يرفعون علم فلسطين على برج عسكري لقوات الاحتلال في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة

كتائب القسام تعلن أنها توجه الآن ضرباتٍ صاروخية لـ 6 قواعد جوية رداً على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة.
القواعد التي استهدفها القسام هي حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون

الصحة في غزة تعلن عن سقوط شهــ ـيدة و 8 إصابات بجراح مختلفة في الاستهداف المركز على مدينة خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة حتى اللحظة

الإعلام العبري يعلن سقوط صاروخ أطلق من غزة على شارع رئيسي بين أسدود وتل أبيب

وسائل إعلام عبرية تؤكد فشل الاحتلال الإسرائيلي في إغتيال القائد العسكري لحماس محمد الضيف. وحسب المصادر نفسها فإن الإحتلال الإسرائيلي قد قام  الاحتلال الإسرائيلي بمحاولتين فاشلتين لاغتيال القائد العسكري لحماس الاسبوع الماضي.

شبان يرفعون علم فلسطين فوق برج عسكري لقوات الاحتلال بعد مواجهات عنيفة عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

طائرات الاحتلال تستهدف أرضا زراعية في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

غارات إسرائيلية على موقع الإدارة المدنية شرق جباليا

طائرات الاحتلال الحربية تدمر منزلا من طابقين قرب دوار الكويت بحي الزيتون ولا إصابات

طائرات الاحتلال تقصف هدفا قرب شارع السكة في المغازي وسط قطاع غزة

اندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء في بيت لاهيا جراء القنابل الدخانية التي يطلقها الاحتلال

إعلام العدو يتحدث عن إطلاق النار صوب شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة آدم شمال القدس المحتلة

سرايا القدس تقول لقيادة العدو المجرم "قدراتنا وإمكاناتنا بخير ولدينا مزيد وهذه صورة مصغرة جداً من إعدادٍ كبير أعددناه لمواجهتكم لشهور".

مصادر طبية فلسطينية تؤكد سقوط شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية على شـقة سـكـنـية وسط مـديـنة غـزة

تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من قطاع #غزة

الإعلام العبري يؤكد محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة "آدم" شمال شرق القدس . وذكرت مصادر إسرائيلية أن الاحتلال أطلق النار صوب شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "آدم" شمال شرق القدس المحتلة.

طائرات الاحتلال تقصف هدفا في شارع السكة بمخيم المغازي

قال الأمين العام للأمم المتحدة: "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "أدعو المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة".

المقدسي إسماعيل حلبيه يرزق بطفل ويسميه "سيـــف القدس"

طائرات الاستطلاع الحربية تقصف بصاروخين محيط أبراج المخابرات غرب غزة

طائرات الاحتلال تقصف بركس في محيط جبل الريس شرق حي التفاح

غارة اسرائيلية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة

شهيدان وإصابتان في استهداف شقة سكنية قرب شارع الشهداء في غزة

قصف مبنى الجمعية الخيرية وسط رفح جنوب القطاع

شهيد و 3 إصابات احداها حرجة جدا جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية بالقرب من شارع الشهداء وسط مدينة غزة

ارتقاء شهيد ثان متأثرا بجراحه الحرجة جراء الغارة التي استهدفت شقة سكنية في محيط شارع الشهداء

طيران الاستطلاع الحربي يقصف منزل لعائلة المصري في بيت حانون شمال القطاع

الطيران الحربي يقصف مبنى الجمعية الخيرية بجوار مستشفى الكويتي غرب رفح ويدمره بشكل كامل.

شهـيد ثالث في الغارة الاسرائيلية على شقة سكنية في محيط شارع الشهـداء بحي الرمال بمدينة غزة

مصادر محلية  تؤكد إعتقال قوات الاحتلال للشاب عبدالله فريد أبو الرب من بلدة #قباطية جنوب #جنين،

قبل قليل شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية على شـقة سـكـنـية وسط مـديـنة غـزة

تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من قطاع #غزة

الطيران الحربي  يدمر منزلا لعائلة الأسطل في منطقة الكتيبة وسط #خانيونس

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوب #رفح

 فضائية الأقصى تعلن استشهاد المذيع بصوت الأقصى يوسف أبو حسين جراء قصف منزله فجر اليوم بحي الشيخ رضوان في قطاع #غزة

 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 19 مايو أيار 2021 أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 19 مايو أيار 2021



أخبار ذات صلة

GMT 23:31 2021 الإثنين ,17 أيار / مايو

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظةً اليوم الاثنين ١٧ ايار مايو 2021
العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظةً اليوم الاثنين ١٧ ايار مايو 2021

GMT 02:59 2021 السبت ,15 أيار / مايو

سفارة فلسطين في مصر تعلن عن وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح لنقل جرحى القصف على غزة إلى مصر
العرب اليوم - سفارة فلسطين في مصر تعلن عن وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح لنقل جرحى القصف على غزة إلى مصر

GMT 02:57 2021 السبت ,15 أيار / مايو

مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا أثناء وجود العائلة داخله
العرب اليوم - مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا أثناء وجود العائلة داخله

GMT 02:20 2021 السبت ,15 أيار / مايو

مصادر فلسطينية تؤكد 8 شهداء هم 6 من الأطفال وإمرأتان وإصابة 15 بقصف المنزل في مخيم الشاطئ في قطاع غزة
العرب اليوم - مصادر فلسطينية تؤكد 8 شهداء هم 6 من الأطفال وإمرأتان وإصابة 15 بقصف المنزل في مخيم الشاطئ في قطاع غزة

GMT 00:23 2021 السبت ,15 أيار / مايو

العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة
العرب اليوم - العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

استوحي إطلالتك الصيفية من خيارات النجمات العرب

القاهرة - العرب اليوم

حرصت الفنانات والنجمات العرب على الظهور بإطلالات جديدة جذابة وأنيقة مناسبة للصيف والمناسبات المختلفة، ومن أبرز النجمات العرب المعروفات برمز الأناقة، النجمة درة زروق، العنود بدر، وفاطمة المؤمن.وتقدم لكِ مجموعة إطلالات راقية ومحتشمة لتستوحي منها خياراتك الخاصة.  نشرت الفنانة درة زروق على حسابها انستغرام تصميماً جذاباً حيث ارتدت عباية جذابة باللون الأزرق ومطرّزة من الأطراف باللون الذهبي، مع بروز اسمها على العبايه "درة " بالإضافة إلى الفراشات المختلفة الأحجام بلون داكن، وقد تزينت بسلسلة راقية، ورفعت شعرها من الأمام. ظهرت العنود بدر بإطلالة أنيقة تجمع ما بين الذوق الرفيع والبساطة، من خلال ارتداء فستان طويل باللونين البرتقالي والبُني، بالإضافة إلى حزام جلد بُني اللون في وسط الخصر مميز وأنيق؛ ليتناسب مع الصندل. ونَ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 16:27 2021 الأحد ,16 أيار / مايو

"الفستان الجينز" إطلالة صيفية مفعمة بالرقة والأنوثة
العرب اليوم - "الفستان الجينز" إطلالة صيفية مفعمة بالرقة والأنوثة

GMT 17:39 2021 الثلاثاء ,18 أيار / مايو

أهم و أجمل المدن الأوروبية للسياحة في فصل الصيف
العرب اليوم - أهم و أجمل المدن الأوروبية للسياحة في فصل الصيف

GMT 16:46 2021 الثلاثاء ,18 أيار / مايو

أفكار ديكور لتجديد الحديقة في الصيف لمنزل متجدد
العرب اليوم - أفكار ديكور لتجديد الحديقة في الصيف لمنزل متجدد

GMT 00:07 2021 الأربعاء ,19 أيار / مايو

الضيف قائد كتائب القسّام الذي سينجح للمرة الثانية في إجبار ناتنياهو على الاستسلام
العرب اليوم - الضيف قائد كتائب القسّام الذي سينجح للمرة الثانية في إجبار ناتنياهو على الاستسلام

GMT 10:08 2021 الإثنين ,17 أيار / مايو

مواقع التواصل الاجتماعي تكشف الجانب الآخر للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
العرب اليوم - مواقع التواصل الاجتماعي تكشف الجانب الآخر للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:52 2021 الثلاثاء ,04 أيار / مايو

تحالف "فورد" "بي إم دبليو" يقلب موازين سوق السيارات الكهربائية
العرب اليوم - تحالف "فورد" "بي إم دبليو" يقلب موازين سوق السيارات الكهربائية

GMT 13:23 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

موقف الكاف النهائى من حضور الجماهير فى مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا
العرب اليوم - موقف الكاف النهائى من حضور الجماهير فى مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

GMT 12:26 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

إتحاد الكرة المصري يتواصل مع "فيفا" لحسم إقامة الانتخابات نهاية أغسطس
العرب اليوم - إتحاد الكرة المصري يتواصل مع "فيفا" لحسم إقامة الانتخابات نهاية أغسطس

GMT 13:34 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

تحرك جديد من اتحاد الكرة المصري ضد التمييز والعنصرية بعد واقعة شيكابالا
العرب اليوم - تحرك جديد من اتحاد الكرة المصري ضد التمييز والعنصرية بعد واقعة شيكابالا

GMT 14:16 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

اتحاد الكرة المصري يؤكد أن تظلم الزمالك على إيقاف شيكابالا مرفوض لهذه الأسباب
العرب اليوم - اتحاد الكرة المصري يؤكد أن تظلم الزمالك على إيقاف شيكابالا مرفوض لهذه الأسباب

GMT 15:01 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

اتحاد الكرة المصري يعلن عن جدول الدوري المصري المعدل 17 مايو
العرب اليوم - اتحاد الكرة المصري يعلن عن جدول الدوري المصري المعدل 17 مايو

GMT 14:52 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

اتجاه في الفيفا بـ التمديد للجنة اتحاد الكرة المصري المؤقت
العرب اليوم - اتجاه في الفيفا بـ التمديد للجنة اتحاد الكرة المصري المؤقت

GMT 15:06 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

وزير الرياضة المصرية السابق يكشف تردده بشأن ترشحه في انتخابات الزمالك والجبلاية
العرب اليوم - وزير الرياضة المصرية السابق يكشف تردده بشأن ترشحه في انتخابات الزمالك والجبلاية

GMT 08:30 2021 الخميس ,15 إبريل / نيسان

أودي تكشف عن السيارة الكهربائية e-tron Q4
العرب اليوم - أودي تكشف عن السيارة الكهربائية e-tron Q4

GMT 04:46 2021 الأحد ,02 أيار / مايو

Google Pay سيسمح للمستخدمين قريبًا بإجراء مدفوعات عبر NFC
العرب اليوم - Google Pay سيسمح للمستخدمين قريبًا بإجراء مدفوعات عبر NFC

GMT 01:36 2021 السبت ,01 أيار / مايو

سامسونج تتفوق على أبل وتستعيد المركز الأول في سوق الهواتف الذكية العالمي
العرب اليوم - سامسونج تتفوق على أبل وتستعيد المركز الأول في سوق الهواتف الذكية العالمي

GMT 08:56 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمر فوق تونس مرتين خلال ساعات
العرب اليوم - الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمر فوق تونس مرتين خلال ساعات

GMT 07:13 2021 الخميس ,15 إبريل / نيسان

سيارة A3 الشبابية من أودي تصل أسواقا جديدة
العرب اليوم - سيارة A3 الشبابية من أودي تصل أسواقا جديدة

GMT 01:25 2021 الخميس ,15 إبريل / نيسان

خطوات متسارعة لتدشين عصر المركبات ذاتية القيادة في الإمارات
العرب اليوم - خطوات متسارعة لتدشين عصر المركبات ذاتية القيادة في الإمارات

GMT 08:23 2021 الثلاثاء ,20 إبريل / نيسان

إنطلاق الإنتاج التسلسلي لسيارة "آوروس" الروسية الفاخرة
العرب اليوم - إنطلاق الإنتاج التسلسلي لسيارة "آوروس" الروسية الفاخرة

GMT 08:49 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

مسبار "باركر" أسرع جسم من صنع الإنسان يقترب من الشمس
العرب اليوم - مسبار "باركر" أسرع جسم من صنع الإنسان يقترب من الشمس

GMT 03:13 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

فيسبوك تتحدى أبل وتوجه رسالة مهمة لمستخدميها
العرب اليوم - فيسبوك تتحدى أبل وتوجه رسالة مهمة لمستخدميها

GMT 07:04 2021 الأربعاء ,14 إبريل / نيسان

نسخة خارقة لـ"رولز رويس Ghost" بلمسة سحرية من مانسوري
العرب اليوم - نسخة خارقة لـ"رولز رويس Ghost" بلمسة سحرية من مانسوري

GMT 09:38 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

"سوني" تخطط لجلب ألعاب "بلايستيشن" الشهيرة إلى الهواتف الذكية
العرب اليوم - "سوني" تخطط لجلب ألعاب "بلايستيشن" الشهيرة إلى الهواتف الذكية

GMT 09:08 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

ميزة جديدة من واتساب تظهر لمستخدمي أندرويد
العرب اليوم - ميزة جديدة من واتساب تظهر لمستخدمي أندرويد

GMT 09:06 2021 الإثنين ,03 أيار / مايو

موقع يوتيوب يختبر ميزة جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية
العرب اليوم - موقع يوتيوب يختبر ميزة جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية

GMT 21:28 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
العرب اليوم - تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab