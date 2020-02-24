إصابة 7 أشخاص إثر إطلاق نار في سوق في ولاية تكساس الأميركية



قال قائد للشرطة إن مسلحا أطلق النار في سوق شعبية في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأميركية وأصاب سبعة أشخاص وتم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم.

وقال إيد غونزاليز قائد شرطة مقاطعة هاريس على تويتر " لم يصب أحد بجروح خطيرة. مضيفا "بعض الإصابات ربما نتجت عن ارتداد الرصاص. وتم اعتقال رجل في الموقع".