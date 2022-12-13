وزارة الدفاع الجزائرية تكشف هوية 3 أشخاص قتلهم الجيش في تيبازة

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن هوية الإرهابيين الذين قضىت عليهم مفارز الجيش الوطني الشعبي، الأحد، بجبل في ولاية تيبازة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن "شارف بن يحيى، المدعو شيخ عامر صفوان،

وحميداني عبد الصابر المدعوعبدو، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018،

وحميداني علي، المدعو رمزي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018"، قتلو خلال العملية.

وأشارات الوزارة إلى ايقاف بشطال حمزة المدعو أبو العوف البراء، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019.