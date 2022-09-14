إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أن مسلحين فلسطينيين على الأقل أصيبا بجروح في تبادل لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.