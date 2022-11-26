القيادة المركزية الأميركية تعلن عن هجوم صاروخي يستهدف قاعدة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، يوم الجمعة، عن تعرض قاعدة في مدينة الشدادي بسوريا لهجوم صاروخي، ولكنها أكدت أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة.