انتخابات في بريطانيا واستطلاعات الرأي ترجح فوز المحافظين

يدلي الناخبون البريطانيون، الخميس، بأصواتهم في الانتخابات العامة التي من المرجح أن يفوز فيها حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية مريحة في مجلس العموم البريطاني.

وأفاد استطلاع أجرته مؤسسة سافانتا كومرس لحساب صحيفة تليغراف البريطانية ونشر عشية الانتخابات بأن حزب المحافظين الحاكم رغم تقدمه فقد شهد تراجعا على حزب العمال المعارض إلى خمس نقاط مئوية.



ووفقا للاستطلاع، فإن التأييد لحزب المحافظين بقيادة جونسون ظل على نسبة 41 في المئة بينما ارتفع التأييد لحزب العمال بواقع ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 36 في المئة، وهو أقل فارق تسجله المؤسسة منذ منتصف أكتوبر وأفضل أداء لحزب العمال منذ يناير.